Seit April letzten Jahres legt der Zucker-Future stetig an Wert zu und konnte sich im Zuge dessen in den Widerstandsbereich zwischen 15,79 und 17,00 US-Cents vordringen. Kurzfristig muss der Agrarrohstoff aber Luft holen, ehe es endgültig an diese Hürden geht. Seit grob Anfang 2018 läuft beim Zucker-Future eine sichtliche Stabilisierungsphase mit einer dazugehörigen Schwankungsbreite zwischen 9,05 und grob 17,00 US-Cents ab. Dabei wird ein Boden in diesem Bereich immer offensichtlicher, allerdings ...

