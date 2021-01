28. Januar 2021 - CARLYLE COMMODITIES CORP. (CSE:CCC, FWB:1OZA, OTC:DLRYF) ("Carlyle" oder das "Unternehmen") freut sich, den Beginn seines ersten Bohrprogramms am Projekt Cecilia für Anfang Februar 2021 bekanntzugeben. Die Arbeiten prüfen die noch nicht gebohrte San Jose- Struktur im Zielgebiet Cerro Magallanes, wo vor kurzem durchgeführte Probenahmen Werte bis zu 48,3 g/t Gold über 0,75 m an der Oberfläche ergaben (aus 21 Proben; siehe Pressemitteilung vom 18.November 2020 und die Webseite mit Videos des Projekts). Riverside Resources als Projektbetreiber hat insgesamt 6 Bohrlöcher geplant, die zur Prüfung in eine Tiefe bis zu etwa 250 Metern in einer Höhenlage zwischen 2.200 und 1.900 Metern über dem rhyolitischen Dom von Cerro Magallanes ausgelegt werden. Dieses Ziel ist eines der fünf Hauptziele in der 70 Quadratkilometer großen Konzession im ertragsreichen Bergbaugebiet im nördlichen Sonora, Mexiko.

Carlyles President und CEO, Morgan Good, kommentierte: "Carlyle ist hocherfreut, den Beginn des ersten Bohrprogramms mit unserem Partner Riverside am Gold-Silber-Projekt Cecilia für Anfang Februar 2021 bekanntzugeben. Monatelange Explorationsarbeiten, die ausgezeichnete hochgradige Goldwerte aus Schlitzproben ergaben, haben nicht nur historische Ergebnisse bestätigt, sondern dem Unternehmen auch das Vertrauen gegeben, durch Bohren der höchstmöglichen Prioritätsziele maximalen Erfolg zu erzielen".

Riversides President und CEO, John-Mark Staude, erläuterte: "Wir beginnen das Jahr 2021 in einer starken Position mit einem aufregenden Bohrprogramm am Projekt Cecilia. Vor kurzem durchgeführte Explorationsarbeiten haben ein Potenzial für hochgradige Goldmineralisierung an Strukturabschnitten, und zwar die Verwerfung San-Jose und der strukturierte Korridor Agua Prieta, bestätigt. Weitere Arbeiten in den anderen Zielgebieten werden später im Jahr fortgeführt und das Cerro Magallanes-Gebiet weiterentwickelt".

Positive Ergebnisse aus jüngsten Probenahmen unter Tage bestätigen den Wert der Bohrtests für das Gebiet Cerro Magallanes. Darüber hinaus haben geophysische Untersuchungen, hauptsächlich induzierte Polarisationsmessungen (IP) und magnetische Untersuchungen, Ziele aufgezeigt, die von den Field Crews bereits identifiziert wurden (siehe Pressemitteilungen vom 21.September 2020 und 18.November 18 2020). Diese Arbeiten verdeutlichen die Bedeutung der nordwestlichen und nordöstlichen Strukturen als Fluidmigrationspfade. Goldhaltige Flüssigkeiten sind oft an der Schnittstelle von Strukturen konzentriert, und hochgradige Zonen könnten hier entdeckt werden. Carlyle und Riverside planen, das Bohrprogramm intensiv auf das hochgradige Goldsystem, das während des Phase I-Explorationsprogramms identifiziert wurde, auszurichten (siehe Pressemitteilung vom 6.Juni 2017).

Es wird erwartet, dass diese Bohrergebnisse ein besseres Verständnis für potenziell größere Ziele in Verbindung mit dem Domrand-Komplex, einer Ablagerung, die für den Gehalt vieler Millionen Unzen Gold und Silber bekannt ist, vermittelt. Analoge Gebiete sind Projekte wie das Pitarrilla-Vorkommen in Durango von SSR Mining und die San Julian-Konzession von Fresnillo. Obwohl die Mineralisierung in Cecilia hauptsächlich einen großen Goldanteil aufweist, bieten die in einem Lavadom auftretenden Ag-Pb-Zn(-Au)-Vorkommen im nördlichen Zentralmexiko wichtige geologische Modelle für die Exploration in Cecilia. Die Bohrungen auf diesen potenziellen Zielen werden in nachfolgenden Bohrprogrammen getestet.

Abbildung 1: 3D Blockdiagramm des rhyolitischen Doms von Cerro Magallanes zur Darstellung der vertikalen magnetischen Untersuchung und eines Längsschnitts entlang des San Jose-Ziels, das von der nordöstlich gerichteten Verwerfung La Cueva/Agua Prieta durchschnitten wird.

Qualifizierter Sachverständiger & Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Harrison Cookenboo, Ph.D., P.Geo., hat in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die dieser Pressemeldung zugrunde liegen, geprüft und der Veröffentlichung hierin zugestimmt. Die im Rahmen der zuvorigen Explorationsprogramme bei Cecilia entnommenen Gesteinsproben, wie oben erörtert, wurden zur Analyse auf Gold mittels Brandprobe an Bureau Veritas Laboratories in Hermosillo (Mexiko) transportiert. Die Absonderungen blieben bei Bureau Veritas in Mexiko, während die Trüben zur ICP/ES-MS-Analyse auf 45 Elemente in das Labor von Bureau Veritas in Vancouver (British Columbia, Kanada) transportiert wurden. Ein QA/QC-Programm wurde als Teil der Probenahmeverfahren für das Explorationsprogramm einführt. Standardproben wurden nach dem Zufallsprinzip in den Probenstrom eingefügt, bevor sie an das Labor geschickt wurden.

Über Carlyle

Carlyle ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Konzessionsgebieten mit Mineralressourcen gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung am Gold-Silber-Projekt Cecilia im mexikanischen Bundesstaat Sonora. Carlyle ist eine strategische Partnerschaft mit HDI eingegangen und hat mit dem HDI-Tochterunternehmen United Minerals Services Ltd. ein 50:50-Jointventure für das Projekt Mack gegründet und hat weiters eine Option auf eine 50 %-Beteiligung am Projekt Jake. Beide Projekte liegen in B.C. Zusätzlich verfügt das Unternehmen über eine 100 %-Beteiligung am Goldprojekt The Newton in der Clinton Mining Division in B.C. und hat auch eine Option auf den Erwerb einer 100 %-Beteiligung am aussichtsreichen Konzessionsgebiet Sunset, das sich in der Vancouver Mining Division (Bergbauregion) in der Nähe von Pemberton (BC). befindet. Carlyle hat seinen Sitz in Vancouver (BC), und ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") unter dem Symbol "CCC" notiert.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON CARLYLE COMMODITIES CORP.

"Morgan Good"

Morgan Good

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Morgan Good, CEO und Director

T: 604-715-4751

E-Mail: morgan@carlylecommodities.com

W: www.carlylecommodities.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Gesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Aussagen hinsichtlich Überzeugungen, Plänen, Erwartungen und Ausrichtungen in Bezug auf die Zukunft, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf die Ausübung der Option des Unternehmens auf das Projekt Cecilia, die erwarteten Ergebnisse des Programms und alle Pläne für die weitere Exploration des Projekts Cecilia. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und andere Faktoren widerspiegeln, die das Management für vernünftig und relevant hält, kann das Unternehmen keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als korrekt erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter wie "glaubt", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "plant", "könnte", "sollte", "würde", "wird", "potenziell", "geplant" oder Variationen solcher Wörter und Begriffe bzw. ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten können, könnten, würden, dürften oder werden oder getroffen oder erreicht werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich und ohne Einschränkung, dass das Unternehmen seine Option auf das Projekt Mack ausüben und das Jointventure mit UMS (oder seinen Bevollmächtigten) gründen wird, dass die Ergebnisse der auf dem Projekt Cecilia durchzuführenden Arbeiten zufriedenstellend sein werden, um eine weitere Exploration zu rechtfertigen; dass die Marktgrundlagen die Rentabilität der Gold- und anderen Edelmineralienexploration auf dem Projekt Cecilia unterstützen werden; dass die Verfügbarkeit der für die geplanten zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens erforderlichen Finanzmittel gegeben ist und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, qualifiziertes Personal zu behalten und anzuziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehört die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Option auf das Projekt Cecilia auszuüben, seine vorgeschlagenen Geschäftspläne auszuführen und geplante zukünftige Aktivitäten zu realisieren. Das neuartige Coronavirus, COVID-19, birgt ebenfalls neue Risiken, die derzeit unbeschreiblich und unabsehbar sind. Andere Faktoren können sich ebenfalls nachteilig auf die zukünftigen Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens auswirken, einschließlich der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage; zukünftiger Preise für Gold oder andere Edelmetalle; Änderungen auf den Finanzmärkten und der Nachfrage nach Gold oder anderen Edelmetallen; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die sich auf die Mineralexplorationsbranche auswirken; und Risiken im Zusammenhang mit den Investitionen und dem Betrieb des Unternehmens im Mineralexplorationssektor; sowie die Risiken und Ungewissheiten, die im jährlichen und vierteljährlichen Lagebericht des Unternehmens (MD&A) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens - verfügbar unter dem Unternehmensprofil unter www.sedar.com - ausführlicher beschrieben sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse darstellen, und wird dementsprechend davor gewarnt, sich aufgrund der inhärenten Ungewissheit solcher Aussagen in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen historischen Informationen dürfen nicht als verlässlich angesehen werden, da der qualifizierte Sachverständige des Unternehmens im Sinne von NI 43-101 die historischen Informationen weder aufbereitet noch verifiziert hat.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

