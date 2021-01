HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Lanxess nach vorläufigen Quartalszahlen von 53 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Von der positiven Entwicklung im Schlussquartal 2020, insbesondere im Dezember, sei das Management offenbar überrascht worden, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass der Kurs auf die erfreuliche Meldung keine positive Reaktion gezeigt habe, verdeutliche eine bereits sehr optimistische Gewinnerwartung an der Börse./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 11:53 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 12:03 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

