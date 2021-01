DJ IPO/SAP-Tochter Qualtrics erhöht Ausgabepreis auf 30 (bisher 27-29) USD

FRANKFURT/NEW YORK (Dow Jones)--Die SAP-Tochter Qualtrics International Inc hat den angepeilten Emissionspreis bei ihrem Börsengang in den USA erneut erhöht. Sie geht jetzt von 30 Dollar je Aktie aus, zuletzt waren es 27 bis 29 Dollar gewesen. Das Börsendebüt an der Nasdaq mit dem Börsenkürzel XM wird für diesen Donnerstag erwartet.

Zugleich wurde das Emissionsvolumen noch einmal leicht aufgestockt, auf jetzt 51,7 Millionen Aktien von 50,4 Millionen. Hinzu kommen bis zu 7,75 (bislang: 7,56) Millionen aus einer Mehrzuteilungsoption. Damit erhöht sich der Emissionswert auf bis zu 1,78 Milliarden Dollar.

Die Gesamtbewertung von Qualtrics ist mit rund 15,3 Milliarden jetzt fast doppelt so hoch wie die 8 Milliarden Dollar, die SAP im Januar 2019 für das auf Kundenerfahrungs-Software (Customer Experience) spezialisierte US-Unternehmen gezahlt hatte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/smh/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2021 07:03 ET (12:03 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.