FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Pareto Securities hat die Einstufung für DWS vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analyst Philipp Häßler rechnete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem schwachen vierten Quartal. Grund dürften deutlich niedrigere Gebühren sein, was aber auch an einem diesbezüglich außerordentlich starken Vorjahreswert liegen dürfte. Für die Aktien des Vermögensverwalters sprächen ein günstiges Kapitalmarktumfeld und eine Dividendenrendite von geschätzt fünf Prozent für 2020./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DWS1007

