Platz 1 der SWR Bestenliste: "Der Mann im roten Rock" von Julian BarnesEssay des britischen Schriftstellers über die Welt der Pariser Belle ÉpoqueDie SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Bücher, die am häufigsten verkauft werden, bestimmen die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker*innen wählt die Bücher aus, denen sie möglichst viele Leser*innen wünscht. Auf Platz 1 der SWR Bestenliste im Februar 2021 steht "Der Mann im roten Rock" des britischen Autors Julian Barnes, eine Reise durch das Paris der Belle Époque. Auf Platz 2 und 3 folgen der Roman "Vati" von Monika Helfer sowie der Roman "Reisen" von Helon Habila.SWR Bestenliste in SWR2 und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über die neueste Bestenliste, jeweils am ersten Dienstag des Monats in SWR2, 22:03 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App. Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenlisteVollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenlisteWeitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literaturDie SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/app