DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 3.753,50 +0,35% Euro-Stoxx-50 3.532,01 -0,12% -0,58% Stoxx-50 3.135,50 -0,70% +0,88% DAX 13.556,11 -0,47% -1,19% FTSE 6.517,13 -0,77% +1,65% CAC 5.464,56 +0,09% -1,56% Nikkei-225 28.197,42 -1,53% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,87 0,08

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,75 52,85 -0,2% -0,10 +8,5% Brent/ICE 55,70 55,81 -0,2% -0,11 +7,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.841,24 1.844,90 -0,2% -3,66 -3,0% Silber (Spot) 25,25 25,28 -0,1% -0,03 -4,3% Platin (Spot) 1.067,75 1.071,55 -0,4% -3,80 -0,3% Kupfer-Future 3,52 3,56 -1,1% -0,04 -0,0%

Bei den Ölpreisen zeigt sich wenig Bewegung. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI gibt 0,2 Prozent nach auf 52,75 Dollar, Brent notiert ebenfalls 0,2 Prozent leichter bei 55,70 Dollar.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den kräftigen Verlusten am Vortag dürften sich die US-Börsen am Donnerstag stabilisieren. Der Termin-Kontrakt auf den Dow-Jones-Index gibt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent nach, der auf den technologielastigen Nasdaq verliert dagegen 1,0 Prozent. Die weiter grassierende Corona-Pandemie mit ihren ansteckenderen Mutationen und schleppend verlaufende Impf-Kampagnen sorgen bei den Anlegern zunehmend für Zweifel an eine baldige Erholung der Weltwirtschaft. Passend dazu verkündete US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch, dass der Weg zu einer Erholung der Wirtschaft "höchst unsicher" bleibe. Einblicke in den Zustand der US-Wirtschaft dürften einige Konjunkturdaten im Tagesverlauf bieten. Indessen läuft die Berichtssaison auf vollen Touren weiter. Für große Aufmerksamkeit dürfte der Börsengang der SAP-Tochter Qualtrics an der Nasdaq sorgen. Als "massiv überzeichnet" hatte SAP-CEO Christian Klein das Angebot am Mittwoch in einem Interview mit dem US-Sender CNBC bezeichnet. Apple hat im Weihnachtsgeschäft trotz verspäteter Produktstarts von den neuen iPhone-Modellen profitiert. Auch die starke Nachfrage nach Tablets und Laptops setzte sich fort. Der Umsatz knackte erstmals die 100-Milliarden-Dollar-Marke. Doch auf eine konkrete Prognose für das laufende zweite Quartal verzichtete Apple. Finanzchef Luca Maestri gab immerhin eine grobe Indikation. Die Apple-Aktie gibt vorbörslich 2,3 Prozent nach.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/-0,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/-0,7% gg Vj - US 14:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,3% gg Vq 3. Quartal: +33,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq 3. Quartal: +3,5% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 875.000 zuvor: 900.000 16:00 Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 16:00 Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: +4,0% gg Vm zuvor: -11,0% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Eine Berg- und Talfahrt haben die europäischen Aktienindizes am Donnerstagvormittag hingelegt. Anlass zu leichtem Optimismus lieferten das Geschäftsklima in der Eurozone und andere Indikatoren. Nachdem die Indizes der europäischen Aktienmärkte die vergangenen Wochen in einer Seitwärtsbewegung festgesteckt haben, ist nun die Volatilität zurückgekehrt. Die vorläufigen Zahlen von BMW sind besser als erwartet ausgefallen. Die Aktie gibt dennoch um rund 2 Prozent nach und sind damit das Schlusslicht im DAX. Swatch verlieren trotz eines zuversichtlichen Ausblicks 3 Prozent. Das operative Ergebnis liegt laut Bernstein unter den Konsenserwartungen. Das Unternehmen habe 2020 mit einem Nettoverlust abgeschlossen und ein starker Schweizer Franken habe den Umsatzrückgang noch verstärkt. Leoni gewinnen dagegen nach der Zahlenvorlage 5,2 Prozent. Das Unternehmen übertraf sowohl beim Cashflow wie auch mit dem operativen Gewinn die Erwartungen. SAP geben vor der Erstnotiz der Tochter Qualtrics in den USA am Nachmittag um 1,1 Prozent nach. Als "massiv überzeichnet" hat CEO Christian Klein das Angebot in einem Interview mit dem US-Sender CNBC bezeichnet. Nach Geschäftszahlen geht es für Bankia um 1,3 Prozent nach oben. Wie Jefferies anmerkt sind die Zinseinnahmen höher als erwartet ausgefallen. Auch das Nettoergebnis im vierten Quartal lag klar über ihren Schätzungen. Gegen den schwachen Gesamtmarkt geht es für Diageo um 3,2 Prozent nach oben. Die Halbjahreszahlen stoßen auf ein sehr positives Echo. Die Zahlen stellen eine gute Indikation für Pernod Ricard dar - für die Aktie geht es um 2,4 Prozent nach oben.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:22 Mi, 17:09 % YTD EUR/USD 1,2111 +0,01% 1,2088 1,2092 -0,8% EUR/JPY 126,31 +0,22% 126,11 125,88 +0,2% EUR/CHF 1,0782 +0,20% 1,0755 1,0754 -0,3% EUR/GBP 0,8872 +0,32% 0,8854 0,8827 -0,7% USD/JPY 104,30 +0,21% 104,33 104,11 +1,0% GBP/USD 1,3651 -0,32% 1,3652 1,3698 -0,1% USD/CNH (Offshore) 6,4853 -0,15% 6,5031 6,4944 -0,3% Bitcoin BTC/USD 31.659,12 +3,41% 31.334,00 30.596,00 +9,0%

Der Dollar zeigt sich nach den Beschlüssen und Aussagen der US-Notenbank zu ihrer weiteren Geldpolitik am Vorabend mit einer Seitwärtsbewegung, begleitetet von kleineren Schwankungen. Der Dollar-Index legt 0,1 Prozent zu. Aktuell notiert der Euro nahezu unverändert bei 1,2111 Dollar. Im Vergleich zu dem, was die EZB am Mittwoch an Schlagzeilen geliefert habe, sei die Fed-Sitzung (erwartungsgemäß) unspektakulär verlaufen, kommentiert Commerzbank-Expertin You-Na Park-Heger. Entsprechend zeige der Dollar keine nennenswerte Reaktion.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte sind am Donnerstag der Talfahrt der Wall Street gefolgt. Immer mehr Börsianer zweifelten an einer baldigen globalen Konjunkturerholung, hieß es. Die Coronapandemie sei weiter auf dem Vormarsch mit immer infektiöseren Mutationen und die Impfhoffnungen würden getrübt durch immer neue Schlagzeilen über Knappheit der Vakzine. Der Kospi in Südkorea baute die Durststrecke auf drei Sitzungen in Folge aus. Eine angehobene Wachstumsprognose für Südkorea durch den IWF half nicht. Trotz eines Gewinnsprungs verfehlte Samsung die Markterwartung knapp, übertraf sie aber beim Umsatz. Der Kurs fiel um 2,2 Prozent. SK Hynix rutschten um 4,3 Prozent ab. Dagegen schaffte die Internetaktie Naver einen Aufschlag von 4 Prozent - dank starker Viertquartalszahlen. Die Börse in Tokio gab trotz eines im Vortagsvergleich gesunkenen Yen nach. Medienberichte, wonach US-Präsident Joe Biden im Inselstreit mit China die Position Japans stärke, ließ alte Sorgen über einen Konflikt mit China wieder hochkochen. Toyota Motor sanken um 1,7 Prozent. Der Automobilkonzern setzte im Dezember weltweit 8,9 Prozent mehr Fahrzeuge ab als im Vorjahresmonat. Im Gesamtjahr 2020 sank der weltweite Absatz aber um 11 Prozent. In Hongkong zeigte sich das Technologiesegment mit einem Minus von 4,4 Prozent besonders schwach. Die Börse in Sydney verbuchte das größte Minus seit September 2020. Der Rohstoff- und Finanzsektor büßten 2,5 bzw. 1,6 Prozent ein. BHP, Rio Tinto und Fortescue Metals gaben zwischen 1,7 und 4 Prozent ab. Technologiewerte verloren noch höher.

CREDIT

An den Kreditmärkten weiten sich die Risikoaufschläge am Donnerstag weiter aus. Marktteilnehmer verweisen auf die mangelhafte Verfügbarkeit von Impfstoffen. Der Impfstoffmangel selbst für Hochrisikogruppen lasse wieder die negativen Effekte der Pandemie auf die Wirtschaft in den Vordergrund treten. "Besonders die Anleihen-Spreads zyklischer Unternehmen dürften sich ausweiten", heißt es bei Unicredit. Die Ausfallversicherungen für Unternehmen aus den Branchen Automobil, Rohstoffe, Öl sowie Reise- und Freizeit verteuerten sich nun überduchschnittlich. Keine Impulse gehen dagegen von der Sitzung der US-Notenbank aus. Für den europäischen Kreditmarkt werden die Ergebnisse als neutral eingestuft. Die Politik aller wichtigen Notenbanken gilt derzeit tendenziell als unterstützend für die Märkte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

IPO/SAP-Tochter Qualtrics erhöht Ausgabepreis auf 30 (bisher 27-29) USD

Die SAP-Tochter Qualtrics International Inc hat den angepeilten Emissionspreis bei ihrem Börsengang in den USA erneut erhöht. Sie geht jetzt von 30 Dollar je Aktie aus, zuletzt waren es 27 bis 29 Dollar gewesen. Das Börsendebüt an der Nasdaq mit dem Börsenkürzel XM wird für diesen Donnerstag erwartet. Zugleich wurde das Emissionsvolumen noch einmal leicht aufgestockt, auf jetzt 51,7 Millionen Aktien von 50,4 Millionen. Hinzu kommen bis zu 7,75 (bislang: 7,56) Millionen aus einer Mehrzuteilungsoption.

