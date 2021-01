DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

RKI meldet 17.553 Corona-Neuinfektionen

In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 17.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 17.553 (Vorwoche: 20.398) Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 2.178.828. Nach Angaben des RKI wurden zudem 941 (1.013) Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gezählt. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland erhöhte sich damit auf 54.913.

Seehofer will Einreise aus Mutationsgebieten untersagen

Die Bundesregierung plant nach Angaben von Innenminister Horst Seehofer (CSU), die Einreise aus Ländern mit einem starken Vorkommen der mutierten Coronavirus-Varianten zu untersagen. Betroffen davon wären vorerst Großbritannien, Portugal, Südafrika und Brasilien, sagte Seehofer in Berlin. Derzeit würden mit anderen Ministerien noch Ausnahmen für bestimmte Gruppen diskutiert. Dazu könnten nach Seehofers Meinung deutsche Staatsbürger und Menschen gehören, die im Güterverkehr arbeiten.

Ifo fordert mit Virologen härteren Lockdown

Der Ifo-Ökonom Andreas Peichl hat gemeinsam mit Wissenschaftlern aus ganz Europa nach einem härteren Lockdown zur Bekämpfung des Coronavirus gerufen. "Entschlossenes und koordiniertes europäisches Vorgehen gegen die Pandemie ist wegen der engen grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Verflechtung in Europa auch aus ökonomischer Sicht erforderlich", erklärte der Leiter des Ifo-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen.

Spahn befürwortet Bund-Länder-Gipfel zu den Corona-Impfstoffen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) spricht sich ebenso wie eine Reihe von SPD-Politikern für einen Impfgipfel aus. "Vertrauen in dieser Krise erhalten wir nur, wenn Bund und Länder an einem Strang ziehen", schrieb Spahn im Kurzbotschaftendienst Twitter. Daher schlage er "eine extra Ministerpräsidentenkonferenz nur zum Impfen" vor.

Bundesländer melden im Januar stärkeren Preisauftrieb

Die zu Jahresbeginn eingeführte CO2-Steuer und der Wegfall der Mehrwertsteuersenkung hat im Januar zu einem höheren Preisauftrieb geführt. In Sachsen erhöhte sich die jährliche Inflationsrate auf 1,0 Prozent, in Brandenburg auf 1,3 Prozent, in Bayern auf 1,4 Prozent und in Hessen auf 0,9 Prozent, wie die Statistischen Landesämter berichteten. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise mit Raten von 0,5 bis 0,9 Prozent.

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften gibt leicht nach

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat im Januar im Zuge des Lockdown leicht nachgelassen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank von 99 auf 98 Punkte, wie die Bundesagentur mitteilte. "In Folge der im November in Kraft getretenen erneuten und im Dezember noch einmal verschärften wirtschaftlichen Einschränkungen ist der Personalbedarf in vielen Bereichen zurückgegangen", erklärte die BA. "Deshalb wurden im Januar, wie im Vormonat, weniger Stellen zur Besetzung gemeldet als sonst üblich."

Lockdown drückt auf Wirtschaftsstimmung im Euroraum

Der Lockdown hat die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im Januar belastet - allerdings etwas weniger stark als erwartet. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung fiel auf 91,5 Punkte von revidiert 92,4 (vorläufig: 90,4) im Dezember. Volkswirte hatten auf der Basis des vorläufigen Dezember-Werts mit einem Indexrückgang auf 90,0 Zähler gerechnet.

Arbeitslosigkeit in Spanien stabil auf hohem Niveau

Die spanische Arbeitslosenquote hat sich im vierten Quartal 2020 stabilisiert und ist fast unverändert auf einem hohen Niveau geblieben, da der Arbeitsmarkt weiterhin unter der Coronavirus-Pandemie leidet. Die Arbeitslosenquote sank auf 16,13 von 16,23 Prozent im dritten Quartal, berichtete das spanische Statistikamt INE. Die Zahl der Arbeitslosen sank um 3.100 auf insgesamt 3,7 Millionen.

EZB-Aufseher fordert Banken zu höherer Risikovorsorge auf

Die Großbanken des Euroraums tun sich nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) derzeit schwer damit, die Verschlechterung der Qualität ihrer Vermögenswerte angemessen zu berücksichtigen. Bei der Vorstellung der Ergebnisse des Aufsichtsprozesses SREP für 2020 wies EZB-Bankenaufsichtschef Andrea Enria darauf hin, dass viele Banken auf die gegen Jahresende eingetretene Eintrübung des Umfelds bisher nicht reagiert haben. Die Steuerung der Kreditrisiken soll 2021 eine Aufsichtspriorität der EZB sein.

EZB-Aufseher: Kapitalspielraum der Banken fast verdoppelt

Die von den Aufsichtsbehörden in Reaktion auf die Corona-Krise ergriffenen Lockerungsmaßnahmen haben den Eigenkapitalspielraum der Banken nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahezu verdoppelt. "Zusammengenommen und ohne Berücksichtigung der Flexibilität bei den Kapitalerhaltungspuffern hat sich der Spielraum bis zum dritten Quartal 2020 nahezu verdoppelt - von 2,8 auf 5,3 Prozent", sagte Andrea Enria, der Chef der EZB-Bankenaufsicht, bei der Vorstellung der Ergebnisse des Aufsichtsprozesses (SREP) für 2020.

IG Metall kündigt harte Gangart in Tarifverhandlungen an

Die Gewerkschaft IG Metall hat eine härtere Gangart in den Verhandlungen mit den Arbeitgebern angekündigt, um ihre Forderung nach einer 4-prozentigen Tariferhöhung durchzusetzen. "2021 werden wir angesichts des sichtbaren Aufschwungs darauf bestehen, dass die Realeinkommen gesichert werden", sagte der Erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, anlässlich der Jahrespressekonferenz. Das Forderungsvolumen sei "moderat", da die Beschäftigten vielfache Opfer zur Bewältigung der Krise erbracht hätten und es zwei Jahre keine Erhöhung gegeben habe.

Eigentümer fordern Stopp des Umwandlungsverbots von Mietwohnungen

Der Hauseigentümerverband hat die Unionsfraktion im Bundestag aufgefordert, das geplante Umwandlungsverbot von Miet- in Eigentumswohnungen im Baulandmodernisierungsgesetz endgültig zu beendigen. "Die Unionsfraktion muss nun Rückgrat zeigen und dieses Gesetz stoppen", sagte der Präsident des Hauseigentümerverbandes Haus und Grund, Kai Warnecke, der Rheinischen Post.

Höchststrafe für Hauptangeklagten Stephan E. in Lübcke-Mordprozess

Im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist der Hauptangeklagte Stephan E. zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in Frankfurt am Main stellte in seinem Urteil wegen Mordes zudem die besondere Schwere der Schuld des 47-Jährigen fest. Demnach wird bei ihm außerdem die Anordnung der Sicherungsverwahrung nach der Haftverbüßung vorbehalten.

Chinas Behörden stoppen Neujahrsfest-Reisepläne von Millionen Menschen

Millionen Chinesen sehen derzeit ihre Reisepläne zum chinesischen Neujahrsfest gestoppt: Zu Beginn der wichtigsten Reisezeit des Jahres wurden vor allem in Peking am Donnerstag Flüge und Zugverbindungen gestrichen. Die Gesundheitsbehörden in der Hauptstadt warnten vor einer "komplexen Covid-19-Situation" und veröffentlichten den "Ratschlag", zu Hause zu bleiben.

Belgien Jan Verbraucherpreise +0,26% (Dez: +0,41%) gg Vorjahr

Schweden Dez Arbeitslosenzahl 450.000

Schweden Dez Arbeitslosenquote 8,2%

Schweden Dez Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,1%

Schweden Jan Verbrauchervertrauen 93,1 (Dez: 92,0)

Schweden Jan Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 93,2

