1. Knock-out-Call auf Microsoft (WKN MA0A19) In einem an der Euwax gefragten Knock-out-Call auf Microsoft liegt heute ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsorders vor. Microsoft konnte seinen Umsatz im letzten Quartal um 17% auf 43,1 Milliarden US-Dollar steigern. Der Nettogewinn legte sogar um 33% auf 15,5 Milliarden US-Dollar zu. Die Microsoft-Aktie notiert am Mittag bei 191,42 Euro 0,7% niedriger. 2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760) Bei einem Knock-out-Call ...

