Bis 2050 will Nissan sowohl im Geschäftsbetrieb als auch über den Lebenszyklus seiner Produktpalette hinweg Klimaneutralität erreichen. Im ersten Schritt soll bis Anfang der 2030er-Jahre jedes neue Modell in den Schlüsselmärkten elektrifiziert werden. "Wir sind fest entschlossen, zur Schaffung einer CO2-neutralen Gesellschaft beizutragen und die globalen Bemühungen gegen den Klimawandel zu beschleunigen", erklärt Nissan-CEO Makoto Uchida. In diesem Sinne soll das elektrifizierte Fahrzeugportfolio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...