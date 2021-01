Nach Anfang 2018 notierte die BASF-Aktie im Bereich von 98,00 Euro und markierte den vorläufigen Höhepunkt für die nächsten Jahre. Anschließend wechselte der Trend abwärts, bis Mitte März letzten Jahres krachte das Papier auf einen Wert von gerade einmal 37,36 Euro ein. Seit diesem Zeitpunkt steigt das Papier wieder und konnte sich gegen Ende 2020 über seinen mittelfristig in Abwärtstrend hinwegsetzen. Dabei stieg BASF bis Jahresanfang nahezu an 70,00 Euro an. Die deutlichen Kursabschläge zu Beginn dieser Woche deuten in der steilen Rallye nun auf eine gesunde Konsolidierung hin, jetzt geht es darum, potenzielle Trendwendemarken zu identifizieren.

