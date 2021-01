Der jährliche HVPI ist in Deutschland im Januar aufgrund von Änderungen bei der Mehrwertsteuer stark gestiegen. - Der EUR/USD wird im negativen Bereich knapp unter 1,2100 gehandelt - Die Inflation hat in Deutschland, gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI), im Januar 0,8% betragen, wie Destatis in seiner Schnellschätzung am Donnerstag mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...