Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der Staatsanleihen haben wieder den Rückwärtsgang eingelegt, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.Die Verunsicherung vieler Anleger scheine wieder zuzunehmen. Es würden sich die Stimmen mehren, die von den hohen Bewertungsniveaus an den Aktienmärkten, insbesondere in den USA warnen würden. Augenscheinlich werde das an der Rekordzahl von aus dem Boden schießenden SPACs, mit denen in erster Linie Hoffnung auf einen erfolgreichen Börsengang verkauft werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...