Der kalifornische Batteriematerial-Spezialist Sila Nanotechnologies hat in einer neuen Finanzierungsrunde 590 Millionen US-Dollar (knapp 488 Millionen Euro) eingenommen und plant den Bau einer 100-GWh-Anlage in Nordamerika für die Produktion seines Silizium-dominierten Anodenmaterials. Die Fabrik soll nach Angaben des Unternehmens 2024 in Betrieb gehen und ab 2025 Anodenmaterial für Elektroauto-Akkus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...