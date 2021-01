Die Lage im Silbermarkt ist etwas angespannt. Der Kurs verharrt seit knapp zwei Wochen in einer Seitwärtsrange mit temporären Durchstichen auf der Ober- und Unterseite. In Bezug auf unsere zyklischen Berechnungen befindet sich der Silberpreis bis um den 24.02. fortan in einem bullischen Umfeld. Spätestens dann ist Vorsicht geboten, da mit einem mehrwöchigen Rückgang bis Mitte März gerechnet werden muss. Kann sich der Silberpreis über der Marke von 24,06 USD weiterhin behaupten, ist aus charttechnischer ...

