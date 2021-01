Die Wertpapierexperten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Wertpapiere des heimischen Stahlkonzerns voestalpine von 20,5 auf 32,5 Euro angehoben. Das "Hold"-Votum wurde in der Studie des Analysten Markus Remis bekräftigt.Vor der Zahlenvorlage am 9. Februar hob der Raiffeisen-Experte seine Prognosen an, was sich gemeinsam mit niedrigeren Risk-Free-Rates auf das neue Kursziel der Aktien ...

