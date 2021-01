Die KFM Deutsche Mittelstand AG hat neue Partner für ihre Mittelstandsanleihen Fonds ins Boot geholt, die das Fondsmanagement und die Aufbewahrung der Anlagegelder betreuen. KFM-Vorstand Hans-Jürgen Friedrich erklärt im Anleihen Finder-Interview, welche Vorteile dies für die Arbeit der Fondsgesellschaft und für die Anleger hat.

Anleihen Finder: Beim Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) hat es im Januar ausschlaggebende Veränderungen gegeben. Sie wechseln die Verwahrstelle und das Fondsmanagement des FONDS. Was sind die Gründe dafür und warum haben Sie sich gerade jetzt für diesen Schritt entschieden?

Hans-Jürgen Friedrich: Wir konzentrieren unsere Fondsbestände jetzt bei der DZ Privatbank. Sie übernimmt die Verwahrung des Investmentvermögens von Berenberg, die ihr Geschäftsmodell in diesem Bereich in Luxemburg aufgegeben hat. Bei der Suche nach einem neuen Partner haben wir natürlich mit mehreren Anbietern dieser Dienstleistung gesprochen. Bereits seit April 2020 haben wir der DZ Privatbank das Fondsvermögen unseres Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS bei dessen Auflage anvertraut und dabei sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Entscheidung zur Verwahrung der Bestände des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS durch die DZ Privatbank in Luxemburg war daher ein logischer und konsequenter Schritt.

Anleihen Finder: Für die Auflage des neuen Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS haben Sie im April letzten Jahres einen neuen Asset-Manager gewählt. Welche Gründe waren hier ausschlaggebend?

Hans-Jürgen Friedrich: Den Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS haben wir gemeinsam mit der Kölner Kapitalanlagegesellschaft MONEGA aufgelegt. Das Asset-Management überzeugte uns ebenso wie die DZ Privatbank mit der Professionalität der Arbeit. Wir treiben mit diesen Schritten auch unsere eigene Professionalisierung weiter voran. Ab dem 29. Januar wird die MONEGA das Asset-Management für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS übernehmen. Die KFM Deutsche Mittelstand wird als Fondsberater mit dem bewährten "KFM-Scoring" die Auswahl- und Überwachung der in Frage kommenden Mittelstandsanleihen gewohnt professionell begleiten und steht als Ansprechpartner für Banken, Sparkassen, Vermögensverwalter und Stiftungen zur Verfügung, die die Mittelstandsanleihen FONDS als Anlagebaustein in der Vermögensanlage und der Kundenberatung ...

