Madison, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Terso Solutions hat die Erweiterung seiner Geschäftsmöglichkeiten in Deutschland (Terso GmbH) bekannt gegeben. Dazu gehören der Umzug und die Erweiterung des Standorts der Terso GmbH sowie das Wachstum des Teams der GmbH durch die neue Geschäftsführerin Nina Petters."Diese Erweiterung ist eine Investition in das weitere globale Wachstum von Terso", so Laura Brandon, Director of Manufacturing Operations bei Terso. "Es wird uns den Platz, die Ausrüstung und die Ressourcen geben, um unser Geschäft weiter nachhaltig zu skalieren."Die Terso GmbH wurde 2010 mit einem 300 qm großen Standort in Mannheim gegründet. Die neue Anlage - in Walldorf - bietet 1.400 Quadratmeter Büro- und Produktionsfläche und erfüllt die aktuellen Energievorschriften durch umweltfreundliche Eigenschaften wie Solarzellen auf dem Dach, begrünte Innenräume und Fußbodenheizungs- und Kühlsysteme. All dies ermöglicht es dem Team der GmbH, weiterhin die Anforderungen der aktuellen Partner von Terso zu erfüllen und weitere globale Partnerschaften zu schaffen."Ich freue mich darauf, die Beziehungen zu unseren heutigen Kunden zu stärken und unseren Kundenstamm so zu erweitern, dass sich jeder Kunde wertgeschätzt und unterstützt fühlt", sagt Nina Petters, die neue Geschäftsführerin der Terso GmbH. "Wir sind bestrebt, mit und für unsere Kunden Werte zu schaffen, indem wir sie mit den Ressourcen und der Technologie ausstatten, die sie benötigen, damit sie sich nicht um ihr Inventar kümmern müssen, sondern sich auf das konzentrieren können, worauf es bei ihrer Arbeit wirklich ankommt ... ob das nun die Forschung oder die Patientenversorgung ist."Es ist Petters auch wichtig, dass sie in ihrer Rolle einen respektvollen Arbeitsbereich aufrechterhält und schafft, der den Einzelnen ehrt und jedem hilft, sich zu entfalten, da sie glaubt, dass "Erfolg immer eine Teaminitiative ist.""Es ist inspirierend zu sehen, wie weit wir im zehnten Jahr unseres Bestehens gekommen sind", sagt Yvonne Steinhauser, Leiterin Rechnungswesen, HR & Office der Terso GmbH. "Dieser Meilenstein ist unsere Antwort auf die Nachfrage und die positiven Zeichen, die wir in der Branche sehen."Informationen zu Terso SolutionsTerso Solutions, Inc. kann auf 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von RFID-Produkten zurückgreifen. Unsere Produktpalette umfasst RAIN RFID-Schränke, Kühlschränke, Gefrierschränke (-20°C bis -80°C), Lesepunkte, intelligente Lagerräume und mobile Lösungen. Terso hat weltweit über 3.500 RAIN-RFID-fähige Sensoren im Einsatz. Terso Solutions hat seinen Hauptsitz in Madison, Wisconsin, und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Promega Corporation.Pressekontakt:: Katherine BlondeMarketing & Sales Koordinatorkatherine.blonde@tersosolutions.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1427284/GmbH_Exterior.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/3387/terso_solutions__inc__logo_3441_21080_.jpgKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4824414)Pressekontakt:: Katherine BlondeMarketing & Sales Koordinatorkatherine.blonde@tersosolutions.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1427284/GmbH_Exterior.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/3387/terso_solutions__inc__logo_3441_21080_.jpgOriginal-Content von: Terso Solutions, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152637/4824414