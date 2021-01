Mainz (ots) - Woche 04/21Freitag, 29.01.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:6.05 Unter GangsternDie FARC-GuerillaSpanien 20187.05 Unter GangsternKidnapping in VenezuelaVenezuela 20197.50 forum am freitag8.05 Frontal 218.50 auslandsjournal9.20 Moderne Sklaven in BrasilienKampf um GerechtigkeitBrasilien 202010.05 Kinder der Gewalt - Guatemalas JugendbandenFrankreich 201910.50 Bandenkrieg in HondurasGroßbritannien 202011.35 Millionengeschäft CannabisMarokkos illegaler ExportschlagerGroßbritannien 201912.20 Venezuela - Wie man einen Staat zugrunde richtetFrankreich/Deutschland 202013.05 ZDFzeitDie Suche nach Hitlers "Atombombe"Deutschland 201513.50 Projekt Natter - Hitlers letzte WunderwaffeDeutschland 2013(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitSternenexplosionUSA 201822.25 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitArchitekten des AllsUSA 201823.10 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitKosmische NebelUSA 201823.55 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDer interstellare RaumUSA 20180.35 heute journal1.05 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDer AnfangUSA 20181.50 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDunkle EnergieUSA 20182.35 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDer SaturnUSA 20183.20 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitAußerirdisches LebenUSA 20184.00 Das Universum - Eine Reise durch Raum und ZeitDie zweite ErdeUSA 20184.45 Geheimnisse des FirmamentsGötter und DämonenUSA 2019Woche 06/21Montag, 06.02.Bitte Programmänderung beachten:"ZDF-History: Krieg der Zeichner" entfällt(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)Sonntag, 07.02.Bitte Programmänderung beachten:7.00 ZDF-HistoryOrganisation "Werwolf" - Hitlers letztes AufgebotDeutschland 2012"ZDF-History: Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 10.02.Bitte Programmänderung beachten:7.30 ZDFzoomGestohlene Identität - Auf der Spur der Online-BetrügerDeutschland 2020(weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:9.45 Skandal! Große Affären in DeutschlandDie Schlecker-StoryDeutschland 2018"Skandal! Große Affären in Deutschland: Der Fall Kachelmann" entfällt(weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 12.02.Bitte Programmänderungen beachten:10.00 White Boy Rick - Drogendealer für das FBIUSA 2019"Drug Wars: Großbritannien und das Kokain" entfällt "Drug Wars: Großbritanniens junge Dealer" um 10.45 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen)Woche 07/21Mittwoch, 17.02.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:7.00 ZDF-HistoryDie sieben Weltwunder - Mythos und WahrheitDeutschland 20207.30 Putins Männer fürs Grobe - Spezialeinheiten in RusslandDeutschland 20198.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichtenheute Xpress8.15 Alarm! Bombenentschärfer im EinsatzKriegsgebieteFrankreich 20199.00 Alarm! Bombenentschärfer im EinsatzSchlachtfelder der VergangenheitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Kontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4824443)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4824443