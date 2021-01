Als Phlegmatiker werden Menschen bezeichnet, die ruhig, langsam sind, bis hin zu echter Schwerfälligkeit, als letzter Ausbaustufe, wenn man so will. Der Phlegmatiker bildet mit dem Choleriker, dem Sanguiniker und dem Melancholiker die vier Temperamente der mittelalterlichen Temperamentenlehre auf Grundlage der seit der Antike bestehenden Humoralpathologie. Für all diejenigen, die nicht wissen, was ein Sanguiniker ist, sei gesagt: es handelt sich dabei um einen ausgesprochen heiteren Menschen. Lebhaftigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...