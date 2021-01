DJ Regierung: "Impfgespräch" am 1. Februar mit Ländern und Herstellern

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die Einberufung eines Impfgipfels zur Corona-Pandemie bestätigt. "Die Bundeskanzlerin und die Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz haben sich darauf verständigt, am 1. Februar um 14 Uhr zu einem Impfgespräch zusammen zu kommen", teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit. "An diesem Gespräch in Form einer Videokonferenz werden neben weiteren Mitgliedern der Bundesregierung und den Regierungschefs und -chefinnen der Länder auch Vertreter der Impfstoffhersteller sowie der betreffenden Verbände teilnehmen."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich zuvor ebenso wie unter anderem Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) für einen solchen Impfgipfel ausgesprochen. "Wir müssen eine gemeinsame nationale Anstrengung auf den Weg bringen, um Produktion und Verteilung von Impfstoff in Deutschland zu beschleunigen", schrieb Scholz über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Deshalb sollten auch Pharmahersteller bei diesem Gipfel dabei sein."

