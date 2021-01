Dieses russische Sprichwort erfreut sich internationaler Beliebtheit und wird häufig an verschiedensten Stellen eingesetzt. Meist gebraucht man diesen Spruch aber, wenn es einem ganz gut in den Kram passt. Wenn man aber selbst Ziel dieser Kontrolle ist, so fühlt man sich aber oft angegriffen - vor allem, wenn es was zu verheimlichen gibt. Besonders in der freien Marktwirtschaft setzen sich Großkonzerne für die Deregulierung ihres Sektors ein. Milliarden von Euros fließen in die Lobbyarbeit, um Gesetzgeber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...