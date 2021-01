In den Insolvenzverfahren über das Vermögen der Wirecard AG und der Wirecard Technologies GmbH ist ein weiterer Verkauf erfolgt, nämlich jener des Wirecard-Kerngeschäfts an die Banco Santander Gruppe. Rund 500 Mitarbeiter werden Teil der Getnet-Plattform von Santander. Damit bleiben fast alle Arbeitsplätze am Standort Aschheim bei München erhalten. "Mit dem erfolgreichen Verkauf an Santander haben wir unser Ziel erreicht, die bestmögliche Lösung für Mitarbeiter und Gläubiger zu finden", so Insolvenzverwalter Michael Jaffé. Der Insolvenzverwalter hat zuvor bereits mehrere andere Teile der Wirecard-Gruppe weltweit erfolgreich verwertet. So wurden unter anderem der Verkauf von Wirecard North America an Syncapay, der Verkauf von ...

