NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem starken Rücksetzer zur Wochenmitte haben die US-Börsen in einer Gegenbewegung wieder teils deutlich zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial zog am Donnerstag zuletzt um 1,77 Prozent auf 30 839,96 Punkte an, nachdem er zur Wochenmitte gut 2 Prozent eingebüßt hatte und auf den tiefsten Stand seit Anfang des Monats gefallen war.

Mit dem breiter gefassten S&P 500 ging es am Donnerstag um 1,63 Prozent auf 3811,79 Zähler nach oben. Unter den Technologie-Indizes stieg der Nasdaq 100 um 1,38 Prozent auf 13 293,42 Punkte.

An der Wall Street sorgten insgesamt robuste Konjunkturdaten für gute Laune. So sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich.

Für Gesprächsstoff sorgten die Quartalsberichte einiger US-Schwergewichte. So fielen die Aktien von Apple am Dow-Ende um mehr als zwei Prozent. Der iPhone-Hersteller fuhr zwar im Weihnachtsquartal einen Rekordgewinn ein. Angesichts einer historisch hohen Bewertung der Papiere sei das Aufwärtspotenzial aber nun ausgereizt, urteilte Analyst David Vogt von der schweizerischen Bank UBS.

Die Anteilscheine von Tesla verloren ebenfalls mehr als zwei Prozent. Die Aussagen des Herstellers von E-Autos zu den Auslieferungen in diesem Jahr seien "schwammig", monierte Analyst Brian Johnson von der Barclays Bank. Hier habe der Markt auf präzisere Prognosen gewartet.

Die Aktionäre von Facebook aber konnten sich über ein Plus von gut ein Prozent freuen. Das weltgrößte Online-Netzwerk wuchs in der Pandemie ungebremst weiter.

An der Nasdaq-100-Spitze schnellten die Anteilscheine von American Airlines um rund zehn Prozent nach oben. Die Fluggesellschaft verbuchte im Schlussquartal einen geringeren Verlust als am Markt erwartet worden war.

Im Fokus blieben derweil die außergewöhnlichen Kursanstiege bei den Aktien des Videospiel-Händlers Gamestop und anderer Unternehmen. Börsenaufsicht sowie Finanzministerium sind aufgeschreckt und die Rufe nach strikterer Regulierung werden wegen der hohen Verlustrisiken lauter. Jüngst sind Aktien einiger kriselnder Unternehmen, gegen die professionelle Investoren wie Hedgefonds wetten, zu Spekulationsobjekten kleinerer Anleger geworden, die sich im Internet organisieren.

Die Gamestop-Aktien schwankten an diesem Donnerstag sehr stark und sackten zuletzt um 64 Prozent ab. Die Papiere der weltgrößten Kinokette AMC , die kürzlich noch als Pleitekandidat galt, brachen um 60 Prozent ein. Als wichtiger Grund für die Gegenbewegung am Donnerstag galt, dass einige Handelsplattformen wie die bei Kleinanlegern beliebte Robinhood-App die Firmen wegen der Kurskapriolen vorübergehend ausgeschlossen hatten./la/he

