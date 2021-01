WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. Februar 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 11. Februar:

FREITAG, DEN 29. JANUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: SFS, Jahresumsatz

06:50 CHE: Givaudan, Jahreszahlen

06:50 KOR: LG Electronics, Q4-Zahlen (detailliert)

07:00 SWE: Ericsson, Q4-Zahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen

07:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 10.00 h) 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen

07:10 ESP: BBVA, Jahreszahlen

07:15 DEU: Siemens Gamesa Renewable Energy, Q1-Zahlen (Call 11.00 h) 07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen (detailliert)

09:00 DEU: Sitzung Wirecard-Untersuchungsausschuss, Berlin 10:00 DEU: Verbio, Hauptversammlung (online)

12:00 SWE: Atlas Copco, Jahreszahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen

12:30 USA: Honeywell, Q4-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q4-Zahlen

13:00 DEU: Zweite Runde der Verhandlungen zum Haustarif bei Volkswagen 18:00 DEU: Bankenaufsichtsbehörde EBA veröffentlicht Details zum Banken-Stresstest 2021 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: CaixaBank, Jahreszahlen

USA: Weyerhaeuser, Q4-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 01/21 00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/21

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 01/21

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/20 (vorläufig)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/20

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 12/20

07:30 FRA: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung

07:30 FRA: Privater Verbrauch 12/20

08:00 DEU: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Außenhandelspreise 12/20

08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/20

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 01/21

09:00 AUT: Erzeugerpreise 12/20

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/20

09:00 ESP: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/20 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 01/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 12/20

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 01/21

10:30 PRT: Verbraucherpreise 01/21 (vorläufig)

11:00 BEL: BIP Q4/20 (1. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Industrieproduktion 12/20

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/20

14:30 USA: Arbeitskostenindex Q4/20

15:45 USA: MNI Chicago PMI 01/21

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/21

EUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland

EUR: Fitch Ratingergebnis Litauen

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

10:00 Pk Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), RKI-Präsident Lothar H. Wieler, Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, sowie Marylyn Addo, Leiterin der Sektion Infektiologie Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf NLD: Entscheidung über Zulassungsempfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA für Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca in der EU erwartet NLD: Urteil im Prozess gegen Shell wegen Verschmutzung in Nigeria 11:00 DEU: Vorstellung des ADAC-Monitors "Mobil in der Stadt" 11:30 CHE: Medienkonferenz Bitcoin Suisse: Crypto Outlook 2021 (online) FRA: Zughersteller Alstom und die Bahntechniksparte von Bombardier vollziehen ihre Fusion CHE: Abschluss "Davos Agenda Week" - Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums 08:30 Singapurs Ministerpräsident Lee Hsien Loong

09:00 "Fixing the International Trade System" mit EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis 11:00 Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga

SONNTAG, DEN 31. JANUAR 2021

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Diente 01/21 MONTAG, DEN 01. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Isra Vision, Jahreszahlen

08:00 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen

09:30 CHE: Julius Baer, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q12-zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

07:00 RUS: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

08:00 TUR: Markit/ISO Verarbeitendes Gewerbe 01/21

09:00 NLD: NEVI PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 12/20

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 12/20

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 12/20

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 01/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Verkündungstermin in einem Prozess um Mietzahlungen in der Corona-Krise, München DIENSTAG, DEN 02. FEBRUAR 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Energy, Q1-Zahlen (Call 8.00 h)

07:00 AUT: AT&S, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Q4-Zahlen

08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: KfW, Jahresauftakt-Pk

12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen

12:45 CHN: Alibaba, Q3-Zahlen

13:30 USA: ExxonMobil, Q4-Zahlen

22:01 USA: Amazon, Q4-Zahlen

22:15 USA: Alphabet, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novozymes, Jahreszahlen

ITA: Ferrari, Q4-Zahlen

NOR: Telenor, Jahreszahlen

USA: Amgen, Q4-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q4-Zahlen

USA: Eaton, Q4-Zahlen

USA: Kfz-Absatz 01/21



TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/21 (vorläufig)

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 01/21

10:00 ITA: BIP Q4/20 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q4/20 (vorab)

11:00 EUR: BIP Q4/20 (vorab)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



MITTWOCH, DEN 03. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen

07:00 JPN: Sony, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Siemens, Q1-Zahlen (Call 7.30 h Presse)

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Jahreszahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Jahreszahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen

07:30 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz

08:00 CHE: Glencore, Operation Report 2020

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Jahreszahlen

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

22:02 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 USA: Ebay, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen

22:25 USA: PayPal, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: VDA / VdIK / KBA - Kfz-Neuzulassungen 01/21

USA: Biogen, Q4-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

USA: AbbVie, Q4-Zahlen

USA: IAC InterActive, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 01/21 (endgültig)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 01/21

07:00 RUS: Markit PMI Dienste 01/21

08:00 TUR: Verbraucherpreise 01/21

09:15 ESP: PMI Dienste 01/21

09:45 ITA: PMI Dienste 01/21

09:50 FRA: PMI Dienste 01/21 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 01/21 (2. Veröffentlichung))

10:00 EUR: PMI Dienste 01/21 (2. Veröffentlichung))

10:30 GBR: PMI Dienste 01/21 (2. Veröffentlichung))

11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/21 (vorab)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/21 (vorab)

14:15 USA: ADP Beschäftigung 01/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 01/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 01/21

16:30 USA EIA Ölbericht (Woche)

DONNERSTAG, DEN 04. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen

07:00 DEU: DWS, Q4-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen

07:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen

07:00 DEU: Compugroup, Jahreszahlen

07:00 AUT: OMV, Jahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen

07:00 NLD: TomTom, Q4-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen

07:00 NOR: Aker BP, Jahreszahlen

07:15 CHE: Swisscom, Jahreszahlen

07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen

07:30 SWE: Nordea, Jahreszahlen

08:00 SWE: Securitas, Jahreszahlen

08:00 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen

08:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen

08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Jahreszahlen

08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen

08:00 DEU: Verbio, Q2-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q4-Zahlen

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen Fahrzeuge mit alternativen Antrieben Q4/20 09:00 DEU: Auto1 voraussichtlich Erstnotiz

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 12/20

12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen

12:45 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen

17:45 ITA: Enel, Jahreszahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

USA: GoPro, Q4-Zahlen

USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q4-Zahlen

USA: International Paper, Q4-Zahlen

USA: The New York Times, Q4-Zahlen

USA: Pinterest, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: EZB Wirtschaftsbericht

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 12/20

13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/20

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/20 (endgültig) SONSTIGE TERMINE

09:45 DEU: Online-Symposium Sparkassen und Genossenschaftsbanken: "Perspektiven nach Corona" FREITAG, DEN 05. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Suzuki, 9Monatszahlen

07:00 BEL: Orange Belgium, Jahreszahlen

07:00 DNK: Carlsberg, Jahreszahlen

07:00 DEU: Talanx, Jahreszahlen

07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen

07:30 FRA: Vinci, Jahreszahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q4-Zahlen

10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung

12:00 DEU: Linde, Jahreszahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Intesa Sanpaolo, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 12/20

09:00 CZE: Einzelhandelsumsatz 12/20

09:00 HUN: Industrieproduktion 12/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/20

10:30 SVN: Verbraucherpreise 01/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 01/21

14:30 USA: Handelsbilanz 12/20

21:00 USA: Konsumentenkredite 12/20

EUR: S&P Ratingergebnis ESM

EUR: Moody's Ratingergebnis Tschechien, Malta

EUR: Fitch Ratingergebnis Russland

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Hybrid-Pk Verbändebündnis "Soziales Wohnen" mit Vorstellung von zwei Studien "Bezahlbarer Wohnraum 2021" mit spezifischen Berlin-Fakten MONTAG, DEN 08. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/20

08:00 DEU: Industrieproduktion 12/20

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 02/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Nestlé stellt Maßnahmen in Europa zur CO2-Reduktion auf netto null bis 2050 vor. Die Online-Pk wird von Katja Seidenschnur, Direktorin für Nachhaltigkeit der Nestlé Zone EMENA, und Marco Settembri, CEO der Nestlé Zone EMENA, moderiert. DIENSTAG, DEN 09. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Osram, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Home24, Jahreszahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer AG, Q4-Zahlen

07:00 CHE: ams AG, Jahreszahlen

07:00 FRA: Total, Jahreszahlen

07:15 NLD: Randstad, Jahreszahlen

07:30 AUT: Voestalpine, Q3-Zahlen

08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:45 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen

19:15 DEU: Audi e-tron GT Weltpremiere, Ingolstadt

22:00 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen

22:00 USA: Twitter, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Tui, Q1-Zahlen

AUT: BAWAG, Jahreszahlen

ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Jahreszahlen

USA: Lyft, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/21 (vorläufig) 08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 12/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 12/20

11:00 GRC: Industrieproduktion 12/20

MITTWOCH, DEN 10. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen

07:00 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Jahreszahlen

07:00 NLD: ABN Amro, Jahreszahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Umsatz

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen (detailliert) 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 18:30 DEU: Metro AG, Q1-Zahlen

20:00 DEU: Deutsche Börse, Jahreszahlen

22:05 USA: Zynga, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen

DNK: Vestas, Jahreszahlen

DNK: DSV Panalpina, Jahreszahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Jahreszahlen

NLD: Adyen, Jahreszahlen

NLD: Euronext, Jahreszahlen

NOR: DNB ASA, Jahreszahlen

NOR: Equinor, Jahreszahlen

NOR: Storebrand, Jahreszahlen

USA: Uber Technologies, Q4-Zahlen

USA: General Motors, Q4-Zahlen

USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen

USA: Altice USA, Q4-Zahlen

USA: CME Group, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 01/21

02:30 CHN: Verbraucherpreise 01/21

02:30 CHN: Erzeugerpreise 01/21

08:00 GBR: Industrieproduktion 12/20

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 12/20

08:00 GBR: BIP Q4/20 (vorläufig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig)

08:45 FRA: Industrieproduktion 12/20

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 01/21

14:30 USA: Realeinkommen 01/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Verhandlungsauftakt - Gewerkschaft Verdi fordert in der Privaten Energiewirtschaft Baden-Württemberg Gehaltssteigerungen von fünf Prozent DONNERSTAG, DEN 11. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen

07:00 DEU: Commerzbank, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen

07:00 BEL: KBC Group, Jahreszahlen

07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen

07:00 CHE: Vontobel, Jahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Jahreszahlen

07:30 NLD: Aegon, Jahreszahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen

10:00 DEU: Metro, Call zu den Q1-Zahlen

12:00 USA: Pepsico, Q4-Zahlen

13:00 USA: Kellogg, Q4-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Jahreszahlen

17:00 DEU: Digitaler Neujahrsempfang Deutsche Bank, Frankfurt/Berlin 17:45 FRA: L' Oréal, Jahreszahlen

22:05 USA: Verisign Inc., Q4-Zahlen

ERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

BEL: Umicore, Jahreszahlen

FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen

FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen

FRA: Legrand, Jahreszahlen

FRA: Rexel, Jahreszahlen

FRA: Natexis, Jahreszahlen

ITA: UniCredit, Jahreszahlen

LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen

NLD: Telenet, Jahreszahlen

USA: Walt Disney, Q1-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen

USA: BorgWarner, Q4-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen

USA: PayPal, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 01/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zu Informationspflichten von Onlinehändlern

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi