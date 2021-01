DJ Abgabefristen für Steuerberater werden verlängert

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat beschlossen, den Steuerberatern für die Abgabe von Steuererklärungen wegen der Coronavirus-Pandemie sechs Monate mehr Zeit zu geben. Die Frist zur Abgabe einer Steuererklärung für den Veranlagungszeitraum 2019 soll laut einem Beschluss des Parlaments in den Fällen, in denen ein Steuerberater beauftragt wurde, bis Ende August 2021 verlängert werden. Dafür stimmten die Abgeordneten der Koalition und der Grünen, alle übrigen Fraktionen enthielten sich, wie Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau bekanntgab. Um sechs Monate verlängert werden soll auch die Karenzzeit von derzeit 15 Monaten, in der keine Verzugszinsen auf die Steuerschuld erhoben werden.

Eine sachgerechte und gleichmäßige Beratung durch Angehörige der steuerberatenden Berufe setzt aus Sicht der Fraktionen laut Bundestag unter anderem voraus, dass ihnen hierfür ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Die Corona-Pandemie stelle sie gegenwärtig aber vor zusätzliche Anforderungen. Die Einhaltung der gesetzlichen Steuererklärungsfrist für den Besteuerungszeitraum 2019 sei in diesen Fällen vielfach nicht mehr gewährleistet. Für Steuer- und Feststellungserklärungen, die durch Angehörige der steuerberatenden Berufe erstellt werden, sei in dieser außergewöhnlichen Situation antragslos eine längere Bearbeitungszeit ohne Verspätungsfolgen in Gestalt von Verspätungszuschlägen und Zinsen einzuräumen, heißt es in dem Gesetzentwurf.

