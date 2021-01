Die bonainvest Holding AG hat ihr Aktienkapital am 28. Januar 2021 um CHF 15.8 Mio. erhöht. Die neuen Mittel werden der Entwicklung neuer Immobilienprojekte zu Gute kommen.Solothurn - Die bonainvest Holding AG hat ihr Aktienkapital am 28. Januar 2021 um CHF 15.8 Mio. erhöht. Die neuen Mittel werden der Entwicklung neuer Immobilienprojekte zu Gute kommen. Das Aktienkapital beläuft sich neu auf nominell CHF 33.5 Mio. und die Marktkapitalisierung liegt neu bei 290.8 Millionen Franken. Die bonainvest Holding AG erhöht ihr Aktienkapital am 28. Januar 2021 um CHF 15 809...

