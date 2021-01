Erpressungsforderungen stiegen im Jahr 2020 an, in dem Cyber-Kriminelle neue Online-Branchen ins Visier nahmen

Neustar Inc. ist ein global operierender Anbieter von Informationsdiensten und -technologie und führend bei Lösungen zur Identitätserkennung. Das Unternehmen veröffentlichte heute den Bericht "Cyber Threats and Trends: Pandemic Style" (Cyber-Bedrohungen und Trends während der Pandemie). Er zeigt detailliert die Sicherheitsrisiken auf, denen Unternehmen im Zuge der COVID-19-Pandemie, welche die digitale Revolution beschleunigt, ausgesetzt sind.

Figure 1: Percentage change in number of attacks by size category, 2020 vs. 2019 (Graphic: Business Wire)