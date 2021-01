(shareribs.com) Frankfurt / New York 28.01.2021 - Technologiewerte zeigten sich im deutschen Handel überwiegend fester. Der TecDAX zog an. An der Wall Street klettern unter anderem Netflix. Für Apple und Tesla geht es hingegen nach unten. Der DAX verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 13.665 Punkte, gestützt von Infineon, Bayer und Merck. Auf der Verliererseite stehen Adidas, SAP und MTU Aero. Der MDAX ...

