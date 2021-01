Cloudreach, das führende unabhängige Multi-Cloud-Services-Unternehmen, gab heute die Einführung von Cloudreach DevOps as a Service bekannt. Das neue Angebot kombiniert die Softwareentwicklung und den IT-Betrieb von Cloudreach und macht sie als "as a Service"-Angebot über ein einfaches und flexibles Abonnementmodell verfügbar. DevOps as a Service ist das erste seiner Art auf dem Markt und verändert die Art und Weise, wie Cloud-IT-Services in Anspruch genommen werden, grundlegend, um Unternehmen die Einführung von Cloud-nativen Technologien und Praktiken zu erleichtern.

Dave Chapman, Head of Strategy and Professional Services bei Cloudreach, sagt: "Cloudreach DevOps as a Service bringt DevOps- und Cloud-Engineering-Fähigkeiten in jedes Unternehmen, egal ob sie neu in der Cloud sind oder auf ihrem Weg zur modernen IT schon weit gekommen sind. Unternehmen, die sich einer Cloud-Transformation unterziehen, sind besser in der Lage, sich disruptiven Veränderungen anzupassen und zu forschen und innovativ zu sein. Dieser Service hilft Technologieführern dabei, die richtigen Fähigkeiten zur richtigen Zeit einzusetzen und ihre Systeme entsprechend den sich ändernden Anforderungen zu anzupassen."

Cloud-Beschleunigung

DevOps beschreibt einen Ansatz, der Softwareentwicklung und IT-Betrieb miteinander verbindet und die Barrieren zwischen diesen traditionell getrennten Bereichen beseitigt. In einem DevOps-Modell arbeiten Entwicklungs- und Betriebsteams über den gesamten Lebenszyklus einer Softwareanwendung hinweg zusammen, von der Entwicklung und dem Testen über die Bereitstellung bis hin zum Betrieb.

Über zehn Jahren nach der Einführung von Cloud Computing leiden viele Unternehmen immer noch unter Symptomen, die von veralteter IT und den alten Partnern herrühren. Cloudreach DevOps as a Service macht Cloud-Outsourcing einfach, indem es flexible Engineering-Teams als monatlichen Abo-Service bereitstellt. Das neue Angebot wurde entwickelt, um Technologieführern dabei zu helfen, ihre Cloud-Initiativen zu beschleunigen, den DevOps-Ansatz in ihren Teams zu implementieren und ihre Organisationen dabei zu unterstützen, "Cloud Native" zu werden.

Cloudreach DevOps as a Service stellt ein DevOps-Kernteam zur Verfügung, das erweitert werden kann, um Aufgaben in den Bereichen Architektur, Plattformentwicklung, Data Engineering, Application UX und Produktmanagement zu übernehmen alles als einheitlicher Service. Die flexible Natur des Dienstes bedeutet, dass Kunden Squad-Mitglieder austauschen und das Team je nach Bedarf im Rahmen ein und desselben Statement of Work vergrößern oder verkleinern können, wenn sich die geschäftlichen Prioritäten oder die Arbeitsvolumen ändern. Die Mindestgröße eines Squad umfasst zwei Ressourcen und 80 Stunden pro Monat, bei einer Mindestvertragsbindung von drei Monaten.

Cloudreach Squads haben einen radikalen Fokus auf Trendverbesserung und Plattformevolution. Sie können dabei helfen, neue Produkte einzuführen, Geschäftsinitiativen zu beschleunigen und zu skalieren, eine stärkere Zusammenarbeit mit digitalen Teams zu ermöglichen oder wichtige Anwendungen und Infrastrukturen unterstützen.

James Dunn, Head of Cloud Platform Development bei Cloudreach, kommentiert: "In seiner zehnjährigen Geschichte hat Cloudreach einige der größten und erfolgreichsten Cloud-Engineering-Projekte der Welt durchgeführt. Jetzt bringen wir die Cloud-Native-Expertise von Cloudreach in einem flexiblen Abonnementmodell auf den Markt."

