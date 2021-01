Die Analysten der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) betonen, dass es für die Reserve Bank of India (RBI) eine schwierige Aufgabe sein wird, ihre Geldpolitik inmitten einer sich stabilisierenden Zahlungsbilanz zu steuern. Die wichtigsten Zitate "Indiens Zahlungsbilanz (BoP) ist bemerkenswert solide. Der Überschuss im H1 FY21 (Fiskaljahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...