Mit dem Eintritt in den russischen Markt erweitert Andersen Global seine Reichweite im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit Lidings, einer führenden unabhängigen Anwaltskanzlei mit Sitz in Moskau.

Die 2006 gegründete Full-Service-Kanzlei betreut lokale und internationale Unternehmen in verschiedenen Branchen, darunter Marktführer, internationale Investoren sowie mittelständische und globale Großunternehmen. Lidings verfügt über Kompetenzen in den Bereichen Steuern, Kartellrecht, Bank- und Finanzwesen, Arbeitsrecht, Restrukturierung, Immobilien und Prozessrecht mit den Schwerpunkten Gesellschaftsrecht, Rechtsstreitigkeiten und geistiges Eigentum. Unter der Leitung von Managing Partner Andrey Zelenin ist die Kanzlei von Chambers and Partners, Legal 500, IFLR1000 und Best Lawyers anerkannt.

"Im Laufe der Jahre haben wir auf der Basis unserer detaillierten Kenntnisse der komplizierten russischen Geschäftskultur und des regulatorischen Rahmens einen ausgezeichneten Ruf aufgebaut", sagte Andrey. "Unsere Kanzlei ist dynamisch gewachsen und die Zusammenarbeit mit Andersen Global ermöglicht es uns, besser auf die sich entwickelnden Geschäftsanforderungen unserer Kunden einzugehen und ihre globalen Bedürfnisse erfolgreich zu erfüllen."

"Andrey und sein Team bringen die Art von Fachwissen, Verantwortungsbewusstsein und Professionalität mit, die notwendig sind, um in ihrem Markt führend zu sein", sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. "Sie zählen zu den besten Anwaltskanzleien in Russland. Das nachgewiesene Engagement der Kanzlei für Transparenz und die bewährte Fähigkeit, Kunden erstklassige Lösungen zu bieten, ergänzen unsere globale Plattform."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 242 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210128006072/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

+1 415 764 2700