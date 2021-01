San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - CubiCasa 2.0, die neueste Version der marktführenden mobilen Innenraumerfassungs-Technologie ist jetzt für alle CubiCasa-Nutzer als kostenloses Update verfügbar. Die neue Version bietet eine Reihe von Verbesserungen, darunter eine völlig neue Berechnung der Gesamtfläche, LiDAR-Unterstützung, Raumbeschriftung vor Ort mit Spracherkennung und zahlreiche kleinere neue Funktionen und Verbesserungen. "Mit dem neuesten Update setzt CubiCasa weiterhin neue Maßstäbe für die Erfassung und Erstellung von Grundrissen auf mobilen Geräten. Wir nehmen unser Produktversprechen ernst, wir sind wirklich "die schnellste Grundriss-App", sagte der CEO von CubiCasa Harri Pesola auf dem virtuellen Launch-Event.Berechnung der GesamtgrundflächeSeit der Einführung von CubiCasa Floor Plans im Jahr 2019 war die Berechnung der Gesamtfläche eine Funktion, die sich die meisten Nutzer wünschten. Mit Hilfe der LiDAR-Technologie, erhalten jetzt die Grundrisse eine in die Grundrissbilder eingefügte Gesamtflächenberechnung, wenn die Grundrisse mit iPhone 12 Pro-Modellen, iPad 2020 Pro und auf ausgewählten Android-Geräten erstellt wurden.Verbesserte Genauigkeit und StabilitätFür CubiCasa-Anwender mit Geräten, die LiDAR unterstützen (iPhone 12 Pro Modelle, iPad 2020 Pro, ausgewählte Android-Geräte), verbessert sich nach dem Update die Genauigkeit und Scan-Stabilität. Unsere umfangreichen Tests zeigen eine 3-fache Verbesserung der Genauigkeit bezüglich auf absolute Messpräzision und Messvarianz. Darüber hinaus bietet LiDAR eine bessere Positionsverfolgung und dadurch auch eine höhere Scan-Stabilität.Raumbeschriftung mit Spracherkennung beim ScannenAlle iOS- und Android-Benutzer können jetzt neu per Spracherkennung einen Raum beschriften. Die Funktion erlaubt es, bereits beim Scannen die Räume zu beschriften. Der Scan-Bildschirm der CubiCasa App hat einen neuen Mikrofon-Button, der die Aufnahme von Raumbeschriftungen im mobilen Einsatz ganz einfach macht. Dadurch wird die Notwendigkeit einer Schnellbearbeitung oder einer nachträglichen Korrektur drastisch reduziert.5 attraktiveThemen für GrundrisseBisher konnten CubiCasa Benutzer die Boden- und Wandfarbe der Grundrisse anpassen. Mit der Version 2.0 führen wir 5 neue Grundrissthemen im Themenkatalog ein; Elegant, Schwarzweiß, Blaupausen, Erdtöne und Nassraum. Und keine Sorge, Sie haben weiterhin die Möglichkeit, Ihre Grundrissstile über die CubiCasa Exporter API vollständig anzupassen.Adaptive Beleuchtung für iOS-GeräteVon Anfang an waren dunkle Räume wie Lagerräume und Dachböden problematisch zu scannen und erforderten möglicherweise eine externe Lichtquelle. Die neue Funktion "Adaptive Beleuchtung" schaltet bei iOS-Geräten in dunklen Räumen automatisch den eingebauten Blitz ein. Kein Grund mehr, die Dunkelheit zu fürchten!Informationen zu CubiCasaCubiCasa ist der Marktführer in der mobilen Innenraumerfassung und bekannt für seine schnelle und einfach zu bedienende Grundriss-App, die im App Store und Google Play Store erhältlich ist. CubiCasa bietet Immobilienprofis die Technologie, die sie brauchen, und möchte dafür sorgen, dass zukünftig alle Immobilienangebote auch einen Grundriss zeigen können.Pressekontakt:Harri Pesolaharri@cubicasa.comKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4824717)Pressekontakt:Harri Pesolaharri@cubicasa.comOriginal-Content von: CubiCasa Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152683/4824717