In Zusammenarbeit haben ASOEX, Fedefruta, SNA, das Kirschkomitee (Comité de Cerezas) von ASOEX und die Chinesischen Behörden die Aufgaben übernommen, gemeinsam der Situation zu begegnen, während das Kirschkomitee-ASOEX begonnen hat, Maßnahmen in China zu ergreifen, um das Vertrauen der Verbraucher zurückzugewinnen, was nach und nach gute Ergebnisse zu bringen...

Den vollständigen Artikel lesen ...