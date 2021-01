FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Abtreibungsgesetz in Polen:

"In Polen werden schwangere Frauen ab sofort dazu gezwungen, ihre Kinder auch dann auf die Welt zu bringen, wenn diese schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen aufweisen. Welche Folgen diese weitere Verschärfung des Abtreibungsverbots hat, war seit Oktober sichtbar. Die Demonstrationen von damals werden nun - wo das Urteil Rechtskraft erlangt - neu angefacht. Doch nicht allein das Abtreibungsverbot treibt die Menschen auf die Straßen. Es ist der Widerstand dagegen, dass die regierende PiS-Partei ein immer autoritäreres Regime errichtet. Die Opposition meint, dass die Regierung mit der Veröffentlichung des Urteils zu diesem Zeitpunkt von der Pandemie abzulenken versucht. Von einem Zusammenrücken des in zwei tiefe Lager gespaltenen EU-Landes in dieser angespannten Zeit kann nicht die Rede sein."