Der amerikanische Industriezulieferer Applied Industrial Technologies Inc. (ISIN: US03820C1053, NYSE: AIT) wird eine vierteljährliche Dividende von 33 US-Cents auszahlen.Im Vergleich zum Vorquartal (32 Cents) ist dies eine Anhebung um 3,125 Prozent. Es ist die zwölfte jährliche Anhebung in Folge. Die Auszahlung erfolgt am 26. Februar 2021 (Record date: 16. Februar 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,32 US-Dollar an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...