Story Hotel Riddargatan und Story Hotel Signalfabriken in Stockholm sowie das Story Hotel Studio Malmö werden die ersten JDV Hotels in Europa. Die Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) hat den Abschluss von Franchiseverträgen mit der Story Hotels Holding AB bekannt gegeben, um in Schweden künftig mit drei Hotels unter der Marke JDV präsent zu sein. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...