Bern (ots) - Der neue "AgrarPodcast" sendet Nachrichten, Interviews und Reportagen für Landwirte und an der Landwirtschaft interessierte Konsumenten. Hinter dem "AgrarPodcast" steht das Fachwissen der "BauernZeitung" und vom Agrarmagazin "die grüne". Fachwissen, dass man auf dem Smartphone oder Computer jederzeit hören kann."AgrarPodcast" heisst die neue aktuelle Radiosendung über die Schweizer Landwirtschaft, die im Internet zu hören ist. In Magazinform wechseln sich aktuelle Nachrichten, interessante Interviews und spannende Reportagen aus der Schweizer Landwirtschaft ab.In jeder Sendung sind Themen aus der ganzen deutschsprachigen Schweiz zu hören: Von der Milchwirtschaft im Bündnerland über den Obstbau im Thurgau und die Schweinehaltung im Kanton Luzern bis zum Gemüseanbau im Berner Seeland.Hinter dem "AgrarPodcast" stehen die führenden Schweizer Agrar-PublikationenHinter dem "AgrarPodcast" steht das Fachwissen der "BauernZeitung" und vom Agrarmagazin "die grüne", zwei Publikationen der Schweizer Agrarmedien AG in Bern. Deren RedaktorInnen sind gelernte LandwirtInnen, Bäuerinnen oder Agronomen mit starkem Praxisbezug. Dazu kommt das Know-how der Interviewpartner aus Wissenschaft und Praxis.Der "AgrarPodcast" richtet sich an HörerInnen, die sich für die Schweizer Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft interessieren - insbesondere aber an die produzierenden LandwirtInnen und Bäuerinnen, die ihre Betriebe engagiert in die Zukunft führen.Den "AgrarPodcast" kann man sich auf den Websites der "BauernZeitung" und vom Agrarmagazin "die grüne" anhören, wann und wo man möchte. Und natürlich mit dem Smartphone in den bekannten Podcast-Plattformen.AgrarPodcast "die grüne" (https://www.diegruene.ch/agrarpodcast)AgrarPodcast "BauernZeitung" (https://www.bauernzeitung.ch/agrarpodcast)Pressekontakt:Jürg Vollmer, Chefredaktor "die grüne"Mobile +41 78 963 73 91j.vollmer@diegruene.chKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="100864191)Pressekontakt:Jürg Vollmer, Chefredaktor "die grüne"Mobile +41 78 963 73 91j.vollmer@diegruene.chOriginal-Content von: die grüne, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063561/100864191