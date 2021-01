Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR), eine führende Investmentbank, gibt die Hinzunahme von Vincenzo di Nicola als Geschäftsführer der Investmentbanking-Gruppe des Unternehmens im Bereich Gesundheitswesen bekannt. Er wird das europäische Gesundheitsteam des Unternehmens und die weltweite Abdeckung des Pharma-Outsourcings erweitern und seinen Sitz im Londoner Büro des Unternehmens haben.

Vor seinem Eintritt in das Unternehmen war di Nicola Geschäftsführer, Leiter Healthcare Europe und Co-Leiter Pharma-Outsourcing bei Cantor Fitzgerald. Zuvor war er Geschäftsführer und Leiter Healthcare Europe bei Robert W. Baird Co.

"Wir freuen uns, Vincenzo auf unserer Gesundheitsplattform begrüßen zu dürfen", sagte Peter Day, Co-Leiter des Investment Banking im Bereich Gesundheitswesen bei Piper Sandler. "Mit 20 Jahren Erfahrung im Investment Banking, die sich hauptsächlich auf das Gesundheitswesen konzentriert, freuen wir uns darauf, die umfassende Branchenkompetenz von Vincenzo zu nutzen, wenn wir unsere europäische Investment Banking-Plattform für das Gesundheitswesen erweitern und unsere globale Pharma-Outsourcing-Abdeckung stärken."

Di Nicola erwarb einen Bachelor-Abschluss in internationaler Wirtschaft an der Universität von Neapel und einen Master-Abschluss in Finanzen an der London Business School.

ÜBER PIPER SANDLER

Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR) ist eine führende Investmentbank, die Kunden helfen will, die Macht von Partnerschaften durch "Realize the Power of Partnership" zu realisieren. In den USA werden Wertpapiermakler- und Investmentbanking-Dienste durch Piper Sandler Co., Mitglied von SIPC und NYSE, angeboten; in Europa durch Piper Sandler Ltd., genehmigt und reguliert von der U.K. Financial Conduct Authority und in Hongkong durch Piper Sandler Hong Kong Limited, genehmigt und reguliert durch die Securities and Futures Commission. Private Equity-Strategien und festverzinsliche Beratungsdienste werden über separat registrierte Beratungsunternehmen angeboten.

