Die Bullen versuchten den Handel in Asien zu stützen, gaben aber zum Ende der Sitzungen auf. Kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse bewegen sich alle wichtigen asiatischen Benchmarks im Minus. Japan (-1,89 %) und Südkorea (-3,03 %) führen die Liste der Verlierer an. Auch am Terminmarkt ist die Stimmung schlecht. Alle wichtigen Futures notieren tief im Minus. Der DAX-Future wird bei 13.492 Punkten (-0,75 %) gesehen. Der S&P 500 Future handelt bei 3.745,38 Punkten (-0,90 %) und der Nasdaq-Future liegt -1,04 % im Minus bei 13.047,00 Punkten.Frankfurt konnte sich am Donnerstag leicht erholen. Alle Benchmarks wiesen leichte, sehr gleichmäßige Kursgewinne aus. Der MDAX hatte die Nase leicht vorne mit einem Plus von 0,38 % auf 31.461,96 Punkte. Die Kursgewinne bei der Commerzbank (+6,24 %) und der Lufthansa (+6,28 %) wurden nur noch vom Short-Squeeze bei Varta übertroffen, die um 14,17 % auf 181,30 Euro stiegen.

