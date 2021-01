Die Aktionäre sollen über eine ordentliche und seine zusätzliche Sonderdividende an dem Erfolg beteiligt werden, kündigte die Gruppe am Freitag an.An der Generalversammlung am 23. März 2021 werde der Verwaltungsrat eine Dividende von 1,50 Franken pro Aktie sowie eine Sonderdividende von 2,50 Franken pro Aktie vorschlagen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...