Facebook konnte am 27. Januar exzellente Zahlen zum 4. Quartal liefern. Schlussendlich profitiert das weltgrößte soziale Netzwerk davon, dass sich die Nutzer im Homeoffice virtuell austauschen wollen. Facebook verzeichnete mit gut 28 Milliarden US-Dollar den höchsten Umsatz in seiner Geschichte, 33 Prozent mehr als im 4. Quartal 2019. Der Nettogewinn kletterte im Jahresvergleich aufgrund von Skaleneffekten um 53 Prozent auf 11,22 Milliarden. Im Gesamtjahr 2020 wurde ein Umsatz von knapp 86 Milliarden US-Dollar eingefahren. Zwei Wehrmutstropfen sind neben den guten Zahlen zu beachten. Einerseits ist bei der Anzahl der täglich aktiven Nutzer in den USA und Kanada eine Sättigung zu erkennen und andererseits warten auf den Social-Media-Riesen Klagen wegen monopolistischen Verhaltens. Alles Argumente, warum der Aktienkurs trotz der Zahlen nicht stärker angestiegen ist..Zum Chart.Der Corona-Sell-Off im März 2020 erfasste Facebook im Rahmen der Erwartungen, wonach ein ...

