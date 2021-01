Zürich (awp) - Der Wochenschluss dürfte am Schweizer Aktienmarkt zunächst mit deutlichen Abgaben starten. Die Vorgaben sind uneinheitlich. Während die Wall Street am Donnerstag im Plus aus dem Handel gegangen ist, haben die meisten Börsenplätze in Asien zum Wochenschluss teilweise deutliche Abgaben gesehen."Die Nerven ...

Den vollständigen Artikel lesen ...