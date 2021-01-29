BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 129,30 (129,20) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 277 (274) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RTL AUF 46 (41) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 66,50 (69,10) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SHOP APOTHEKE AUF 215 (195) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 76,50 (75) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 105 (95,70) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GLOBAL FASHION GROUP AUF 17 (10,80) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZALANDO AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 86 (50) EURCITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SHOP APOTHEKE AUF 250 (180) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT RATIONAL AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 460 (425) EURDEUTSCHE BANK STARTET TEAMVIEWER MIT 'BUY' - ZIEL 65 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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