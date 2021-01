BMW zieht Produktion des Elektroautos "i4" vor (HB) Starkes viertes Quartal beschert Daimler mehr Gewinn als erwartet Deutsche Rohstoff für 2021 zuversichtlich, Gespräch mit Firmenchef Thomas Gutschlag (BöZ) IPO/Aktien der SAP-Tochter Qualtrics gewinnen fast 40% - will mit Erlös Schulden senken und Dividende erhöhen Sartorius - "Wir sind sehr zufrieden mit den Zahlen, insbesondere mit dem Schlussquartal" (FAZ) DSW will Thyssenkrupp-Aufsichtsrat Entlastung verweigern (WAZ) Siltronic im Geschäftsjahr 2020 bei Umsatz und Ergebnis im Rahmen der Erwartungen Alstom schließt in einer Rekordzeit von elf Monaten die Übernahme des Konkurrenten Bombardier Transportation ab Astra-Zeneca will mehr Impfstoff liefern und Vertrag veröffentlichen (FAZ) Novartis-Tochter Sandoz lanciert ...

