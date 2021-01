MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 4000 Franken belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen habe ein starkes Wachstum aus eigener Kraft ausgewiesen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen für 2021 dürfte Givaudan mit nachhaltigem, profitablem Wachstum erfüllen. Daher bleibe die Aktie ein attraktives Investment für Anleger, die einen "sicheren Hafen" suchen./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2021 / 07:52 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0010645932

