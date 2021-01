MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Wirtschaft ist trotz hoher Neuinfektionen in der Corona-Krise weiter gewachsen. Nach einer starken Erholung in den Sommermonaten konnte die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone Ende 2020 aber nur noch leicht zulegen. Im vierten Quartal sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 0,4 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mit. Im dritten Quartal konnte sich die spanische Wirtschaftsleistung noch stark vom Corona-Einbruch im Frühjahr erholen und war um 16,4 Prozent gewachsen.

Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten für das Jahresende 2020 mit einem konjunkturellen Rückschlag gerechnet. Im Schnitt waren sie für die Monate Oktober bis Dezember von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 1,4 Prozent im Quartalsvergleich ausgegangen.

Wie stark die spanische Wirtschaft vom Corona-Einbruch im Frühjahr getroffen wurde, zeigt der Jahresvergleich. In den drei Monaten bis Dezember sank die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,1 Prozent. In dieser Betrachtung war der Rückgang in etwa gleich stark wie im dritten Quartal./jkr/bgf/stk