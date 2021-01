Baierbrunn (ots) - Angela Merkel tut es, aber auch Jan Böhmermann sowie die meisten Radiosender, Zeitungen und Verlage: Sie alle betreiben einen Podcast - und liegen damit voll im Trend. Seit 2018 hat sich die Anzahl der deutschsprachigen Audioformate auf der Streaming-Plattform Spotify binnen eines Jahres auf mehr als 12.000 Angebote versechsfacht. "Die Beliebtheit von Podcasts ist nur ein weiterer Beweis für das Bedürfnis der Menschen nach Informationen und Unterhaltung", beobachtet Gregor Waller, Medienpsychologe an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Höchste Abrufzahlen: Inhalte zur Corona-PandemieCorona hat das Informationsbedürfnis der Deutschen über Hörformate angetrieben. Dazu beigetragen hat mit Sicherheit der wöchentlich erscheinende Podcast "Das Coronavirus-Update", produziert von NDR Info, das laut dem Sender bisher mehr als 75 Millionen Mal abgerufen wurde. Auch die Sender MDR und WDR bieten hörbare Informationen rund um das Virus. Laut einer repräsentativen Befragung des Digitalbranchen-Verbands Bitkom hören die deutschen Podcast-Fans aktuell am liebsten Inhalte zur Corona-Pandemie (83 Prozent), gefolgt von allgemeinen Nachrichten (53 Prozent), Comedy (44 Prozent) und Sport (43 Prozent). Auf Platz fünf landen mit 39 Prozent dann schon die Themen Medizin und Gesundheit. Die Zunahme der Beliebtheit der Audio-Formate schreibt Waller auch einer gewissen "Bildschirmmüdigkeit" zu, die sich besonders bei Menschen einstellt, die tagsüber vor dem Computer sitzen und abends vor dem Fernseher. "Podcasts sind eine gute Alternative", so Waller.Hörformate bieten hohe FlexibilitätPodcasts entspannen nicht nur die Augen, sie haben auch den Vorteil, dass sie überall gehört werden können: zu Hause, beim Spazierengehen, im Auto. Im Vergleich zum analogen Radio müssen die Hörer nicht zu einer bestimmten Uhrzeit einschalten und die Podcast-Beiträge lassen sich immer wieder anhören. Man kann die Podcasts auf dem Smartphone oder Tablet abspeichern und abspielen, wann immer es in den Alltag passt.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 1/2021 B liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deKontaktdaten anzeigen/ausblenden (#" class="contact-open mod-toggle-link event-trigger" data-category="contact-open" data-action="click" data-label="4824849)Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4824849