Die Entwicklung des EURUSD hängt aktuell unmittelbar an der Entwicklung des US-Dollars. Alleine dessen Entscheidung in Richtung Stärke oder Schwäche hat das Zeug für ordentliche Kursbewegungen im Währungspaar. An welchen Marken Sie Orientierung finden, erfahren Sie wie immer in den folgenden Zeilen und der LIVE-Besprechung mit Tickmill-Analyst Mike Seidl. Die Chance für die Bullen wartet Tickmill-Analyse: EURUSD im Tageschart Der erneute Test des ...

