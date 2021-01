Wiesbaden - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist im viertel Quartal 2020 preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent höher gewesen als im Vorquartal. Preis- und kalenderbereinigt war es aber 3,9 Prozent niedriger als im Vorjahresquartal.



Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

